Erdem Özgenç: Bize yakışmayan bir yenilgi oldu

Spor Toto 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün tecrübeli kaptanı Erdem Özgenç, ligin 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Altınordu ile yapacakları maç öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Adanaspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını aktaran 37 yaşındaki oyuncu, "Bize yakışmayan bir yenilgi oldu. Bu hafta ise Altınordu ile oynayacağız. Altınordu karşılaşmasında Adanaspor maçında yaptığımız hataları tekrarlamadan 3 puanla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Erdem Özgenç, ligin gidişatına baktıklarında iyi bir noktada olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Puan ortalamasına göre de iyi bir yerdeyiz. Fakat yetmiyor. İkinci yarı çok daha zorlu olacak. Ligin şartları, hava durumları değişecek. Takımların futbolcu kalitesi değişecek. Buna karşı tedbirli olmamız, puanlarımızı daha artırmamız gerekir. İlk yarı alabildiğimiz kadar puan almalıyız. İnşallah ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz. Bu anlamda kulübümüze inanıyor, takım arkadaşlarımıza da güveniyorum."