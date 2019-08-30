Gençlerbirliği, 10 gün önce yollarını ayırdığı ve TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük’le sözleşme imzalayan Erdem Özgenç’i yeniden kadrosuna kattı. Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Erdem Özgenç ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Geçen sezonun devre arasında Gençlerbirliği’ne katıldığını ve TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıktıklarını hatırlatan 35 yaşındaki sağ bek Erdem, "Kırmızı-siyahlı formayla camiaya yakışır performans sergilemek için de elimden geleni yaptım. Camiamızın, ait olduğu yere dönerken yaşadığı şampiyonluk sevincinde ufak da olsa katkım olduysa ne mutlu bana. Şampiyonluk yaşadığım takımımdan kısa süre önce kişisel nedenlerle ayrılmak durumunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinden ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük’e imza atan Erdem Özgenç, Gençlerbirliği’ne dönüşüyle ilgili şunları kaydetti:

"Özellikle belirtmek isterim ki bu süreçte ne başkanımız ne genel menajerimiz ne de teknik direktörümüzden gitmem yönünde bir telkin aldım. Nedenlerimi paylaştım, anlayışla karşıladılar, ben de yapmam gerekeni yaptım ve üzülerek de olsa kırmızı-siyahlı formaya veda ettim. Geçen kısa sürede sıkıntılarımı çözdüm ve şampiyonluk yaşadığım kulübe dönmek, hedeflerine katkı vermek istedim. Kulübümüz yöneticilerine de düşüncemi ilettim. Ailem gördüğüm Gençlerbirliği’nde bana yeniden forma giyme şansı veren başta başkanımız Murat Cavcav, genel menajerimiz Emrah Atasoy ve teknik direktörümüz Mustafa Kaplan’a teşekkür ederim. Desteğini esirgemeyen değerli Gençlerbirliği taraftarlarına da her zaman yanımda oldukları için minnettarım."

Sağ bek mevkisinde oynayan tecrübeli futbolcu, kariyerinde Boluspor, Karabükspor, Bursaspor ve MKE Ankaragücü’nde de forma giydi.