Erdem Kemaloğlu: 'Gücümüzün farkındayız'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında lig lideri Medipol Başakşehir'i konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Kadir Has Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takım, galibiyete odaklanmış durumda.

İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, zorlu bir müsabaka oynayacaklarını ancak taraftar desteği ile galip gelmek istediklerini söyledi. İHA muhabirine konuşan Erdem Kemaloğlu "Başakşehir, şampiyonluk adaylarının en güçlüsü. Favori gösterilen bir takım. Ancak biz de 10 maçlık seriye tekrar dönüp sahamızda kazanmak istiyoruz. Bütün otoritelerin kabul ettiği bir Kayserispor oluştu. Gücümüzün farkındayız. Kimseden çekincemiz yok" dedi.

Erdem Kemaloğlu, "Taraftarın olduğu kalabalık atmosfer, her zaman için 12.adam olarak 3 puana deste vermiş oluyor. Biz de muhakkak taraftarımızı yanımızda görmek ve tribünleri doldurmalarını istiyoruz" diye konuştu.