Erdem 'Frozenx' Erdoğdu: İnşallah şampiyon oluruz

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE Esports, dünyanın dört bir yanından en iyi profesyonel takımların bölgesel güçlerini sergileyeceği 2022 PUBG MOBILE Pro League Bölgesel Bahar Şampiyonası (PMPL) programının detaylarını paylaştı. Ülkemizden takımlarının mücadele edeceği ve 2,3 milyon TL (150 bin dolar) ödül havuzu bulunan 2022 PMPL Avrupa Bahar Şampiyonası 19- 22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Bu zorlu maçlar öncesi Next Rüya takımından Erdem "Frozenx" Erdoğdu, FANATİK'in konuğu oldu.

İşte başarılı oyuncunun sorularımıza verdiği yanıtlar:

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, inanılmaz bir turnuvaya imza attı. Bu serüvende finallerde olmak için sizin nasıl bir duygu?

Güzel ve gurur veren bir duygu. Bu turnuvada olmaktan dolayı mutluyuz. İnşallah bizim adımıza iyi geçer. Tüm takımlara başarılar diliyorum.

PUBG MOBILE'da oyun anlamında baktığımızda en belirgin özelliğiniz ve sizi rakiplerinizden bir adım öne çıkartan durum nedir?

Uzun zamandır takımla birlikte olmamız oyun içinde bizi iyi etkiliyor. Bir hamle yaptıktan sonrasını tahmin edebiliyoruz. Diğer bir özelliğimiz olarak da kaos ortamında yani çoklu fight zamanı iyi hamlelerimiz olabiliyor.

Avrupa Bahar Şampiyonası Finalleri'ne gidiyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim?

Mutluyuz bu turnuvaya çıktığımız için. Geçen sezon kalamamıştık. Bu sezon kaldık. İnşallah bizim adımıza iyi sonuç olur.

PUBG MOBILE ile nasıl tanıştın ve espor maceranı bizlerle biraz paylaşır mısın?

PUBG MOBILE'a başlamam arkadaşlarım sayesinde oldu. Onlar oynarken bana da indirmemi tavsiye ettiler. Beraber oynadık sonrasında. Espor tarafı ise ani gelişen bir olaydı. Bir anda takım kurduk ve espor maceramız öyle başladı.

Espora geçiş yaptığınızda aileniz ilk başta nasıl tepki gösterdi?

Benim espora girişim korona dönemine denk geldi. O zaman dersler Zoom üzerinden yapılıyordu. Ben de o dönem oyuna çok ağırlık vermiştim. Öyle gelişti aslında. Oyun oynarken çok haberleri olmuyordu.

Son olarak büyük final öncesi buradan takipçilerine ve fanlarına ne demek istersin?

Öncelikle tüm Türk takımlarını desteklemeyi unutmayın. Bizi destekleyenlere de teşekkür ederiz. İnşallah şampiyon oluruz.

Mehmet Caner Kolağasıgil / FANATİK ÖZEL