Erdem Can: Hücumda daha iyi kararlar vermemiz lazımdı

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. maç döneminde Panathinaikos karşısında iki teknik faul alarak maçtan diskalifiye olan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov’un yokluğunda takımın başına geçen yardımcı antrenör Erdem Can, 82-68’lik mağlubiyetin ardından açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe TV’ye konuşan Erdem Can, "Takım olarak maç planımıza çok sadık kalmadık. Hücumda çok fazla basit hata yaptık. Son dönemde bu basit hataları tekrarlıyor olmamız bizim için çok kabul edilebilir bir şey değil. Deplasman atmosferinin de etkisiyle çok fazla basit hata yaptık, rakibimize kolay hücum ribauntları verdik, kolay top kayıpları yaptık. Birkaç hücumu çok iyi durdurduktan sonraki hücum ribauntlarını alıp maçın kırılma anlarında özellikle de bu koşullarda oynuyorken daha iyi bitirmek ve hücumda daha iyi kararlar vermemiz lazımdı. Bunu yapamadık. Sonuçta bir maç kaybettik. EuroLeague sezonu çok uzun. Hepimiz bu konuda yeteri kadar tecrübeliyiz. İnişlerin çıkışların olduğu bir sezon. Biz yeni kurulan bir takım olarak beraber daha fazla çalışıp eksiklerimizi düzeltme yolunda devam edeceğiz" dedi.