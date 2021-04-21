Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Play-Off turu ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko'nun yardımcı antrenörü Erdem Can açıklamalarda bulundu.

Final Four'a gitmeyi çok istediklerini belirten Erdem Can, "Her iki takım da Play-Off alışkanlığına ve tecrübesine sahip. Bu nedenle iki ekip için de çok kaliteli bir meydan okuma olacak. Sezon boyunca bu noktaya gelebilmek için çok mücadele verdik. Final Four’a gitmeyi çok istiyoruz; bunun için de hem bireysel anlamda bizler hem de organizasyonumuz için önemli bir eşleşme olacak. Sezonun bu aşamasında saha avantajına sahip olup olmamanın büyük fark yarattığını düşünmüyorum. Sonuçta bu bir Play-Off eşleşmesi olacak" ifadelerini kullandı.



