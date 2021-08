Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran ve NBA takımlarından Utah Jazz’ın antrenör ekibinde yer alması beklenen Erdem Can, Fenerbahçe’ye veda etti. Can, Instagram hesabında yer alan mesajında, "2012 Ağustos ayında girdim içeri. Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum ilk andan beri tüm gücümle elimden gelen her şeyi ortaya koydum. En güzel günlerde de en zorlarında da ailemin bir parçasıydım. Beni bilen bilir hiç geri adım atmadım, hiç geri çekilmedim, hiç korkmadım ya da saklanmadım. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Hep daha iyisi için mücadele etme, ülkemi, ailemi, ismimi Fenerbahçemi gururla temsil etme zamanı!" ifadelerini kullandı.

Kendisini çok seven, kendisine çok kızan, ailesinden bilen tüm taraftarlara gönülden teşekkür ettiğini vurgulayan Can, "Başkanımıza, yönetimimize, yan yana mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.