Erdem Can: En iyi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Playoff ikinci mücadelesinde bu akşam CSKA Moskova’ya konuk oluyor. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Yardımcı Antrenör Erdem Can ile Kenan Sipahi maç içerisinde savaşmanın öneminde dikkat çekti.

Kokoskov'un yokluğunda takıma önderlik eden Erdem Can, “İki takım arasında çok zorlu bir mücadele daha yaşanacak. Biz ilk maçta olduğu gibi mücadelenin başından sonuna kadar savaşacak ve en iyi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Kenan Sipahi de mücadele ile ilgili olarak, “Playoff turunda her maçın hikayesi farklı oluyor. Maç maç gitmek, her mücadele öncesinde en iyi şekilde hazırlanıp konsantre olabilmek çok önemli. Takım olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ama biz, sezon içerisinde de çok zor anlardan sonra ayağa kalkıp hedefimize tutunmayı başarmıştık. Organizasyonumuz ve taraftarlarımız için en iyi mücadeleyi ortaya koyacak ve ikinci maçı kazanmaya çalışacağız.” sözlerini söyledi.







