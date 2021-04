Erdem Can: Çok zor noktalardan buraya geldik

“CSKA’yı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi başladık, güçlü başladık, odaklı başladık. Topu iyi paylaştık, top kaybı yapmadık: Ama daha sonra rotasyon yapmamız gerekiyordu, orada problemlerimiz başladı. Daha sonra 7 top kaybı yaptık, bu da bizim ritmimizi gerçekten çok fazla bozdu. İkinci yarıya aynı odakla başladık ama üçüncü çeyreğe kötü başladık. Toparlamaya çalıştık ama toparlayamadık. Çok üzgünüm. Rakibe başarılar diliyorum. Hala önümüzde bir hedefimiz var. Takımımızı tebrik ediyorum. İnişli çıkışlı, zorluklarla dolu bir sezon yaşadık. Çok zor noktalardan buraya geldik. Bu maçın son çeyreğine kadar da ellerinden geldiği kadar savaştılar.

Basketbol koçu olarak burada bulunduğum durum ve pozisyon itibarıyla şu an hakemlerden konuşuyor olmak, sadece yaşadığımız maçın sonucunu bir yere dayandırıyor olmam demek. Benim işim kendi açımdan teknik ve taktik anlamda, mental anlamda takımın yaptığı ve yapamadığı şeyleri ve odaklanmak ve onun üzerinden hareket etmek. Şu an olan olmuş durumda. Biz ilk defa böyle maçları yaşamıyoruz. Öyle görünüyor ki son da olmayacak. Biz mental olarak her şekilde ayakta kalmaya çalışmalıyız.”