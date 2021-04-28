Erdem Can: Çok sert bir maçın bizi beklediğini biliyoruz

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Turkish Airlines EuroLeague Playoff üçüncü mücadelesinde CSKA Moskova’yı konuk ediyor. Bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç öncesi Yardımcı Antrenör Erdem Can ile başarılı oyuncu Marko Guduric, önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı Lacivertliler'in Yardımcı Antrenörü Erdem Can, "Bizim için çok önemli bir mücadele daha olacak. Bu karşılaşmaya odaklanmalı ve ilk andan son saniyeye dek konsantre kalabilmeliyiz. Oyun planımıza sadık kalmaya çalışacağız. Çok sert bir maçın bizi beklediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Marko Guduric: Bizim için tamam ya da devam maçı olacak

Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Marko Guduric de "Bizim için tamam ya da devam maçı olacak. Hepimiz bunun bilincindeyiz ve hazırız. Daha agresif olmaya ve her pozisyon için savaşmaya ihtiyacımız var. Maçı kazanmak için en önemli konunun bu olduğuna inanıyorum." sözlerini sarf etti.