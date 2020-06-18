İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve güreş şubesi sorumlusu Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin Grekoromen Milli Takım kampını ziyaret etti. Yöneticiler, korona virüs salgını sürecinde hazır kalmak adına çalışmalarını Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Eğitim merkezinde sürdüren milli güreşçilerle bir araya geldi. Aslanoğlu ve Pişkin güreşçilere moral ziyaretinde bulundu.

Milli takım antrenörleri ve sporcularla bir süre sohbet eden yöneticiler, pandemi sürecindeki çalışmaları değerlendirdi.

İHA