Beşiktaş'ta futbolda transferden sorumlu olan yönetici Erdal Torunoğulları, bu sabah basın çalışanlarına kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Devre arasında takıma forvet transferi yapmayı düşündüklerini ifade eden Torunoğulları, Ajdin Hasic'le ilgili de önemli bilgiler verdi.

18 yaşını dolduran ve resmi sözleşme imzalamaya uygun hale gelen Hasic ile ilgili olarak Torunoğulları, 'Hasic'in eski kulübü ile önceki yönetim 2 milyon euro gibi bir imza parasına anlaşmış. biz bu ücreti aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Ancak yabancı kontenjanından dolayı Hasic'e lisans çıkartamayabiliriz o zaman da önümüzdeki sezon oynar' ifadelerini kullandı.

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