Erdal Torunoğulları: Lig tescil edilsin

DHA’ya konuşan Torunoğulları, ligle ilgili olarak, “Türkiye Ligi’ni ben olsam tescil ederim. Küme düşmeyi iptal ederim, alttan da iki takım gelir. Seneye 20 takımla devam ederim. Şu anda ligin ne zaman oynanacağını kimse kestiremiyor, UEFA da bilmiyor” dedi.