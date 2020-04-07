Erdal Torunoğulları: Lig tescil edilsin
Beşiktaş Futbol Transfer ve Scouting’den Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Corona virüs yüzünden sadece dünya ekonomisinin değil, futbol ekonomisinin de çok değişeceğini ve salgından sonrasını hiçbir şekilde kestiremediklerini söyledi.
DHA’ya konuşan Torunoğulları, ligle ilgili olarak, “Türkiye Ligi’ni ben olsam tescil ederim. Küme düşmeyi iptal ederim, alttan da iki takım gelir. Seneye 20 takımla devam ederim. Şu anda ligin ne zaman oynanacağını kimse kestiremiyor, UEFA da bilmiyor” dedi.