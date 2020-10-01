Beşiktaş'ın Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlıların dergisine hem iktisadi zorlukların hem de pandemiden kaynaklanan sorunların etkisi altındaki bir dönemde yürütülen transfer çalışmaları hakkında konuştu. Kötü bir mirasla karşı karşıya kaldıklarını belirten Torunoğulları, "Bu bir gerçek. Fakat daha önceki dönemden kalan ilişkilerimiz devam ediyordu. Gerek yurt dışındaki scoutlar gerekse uluslararası menajerlerle diyaloğumuz hiçbir zaman kopmadı. Bu transfer döneminde onlardan çok büyük destek aldım. Transferlerin hepsi, hocamızın istediği doğrultusunda yapıldı. Biz sadece bunun ekonomik kısmına karıştık. Başkanımızın onayını aldıktan sonra işin ekonomisini yönlendirmeye çalıştık" diye konuştu.

"Futbolcunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapılmalı"

Futbolcunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapılmalı olduğunu vurgulayan Erdal Torunoğulları, "Geçmişte o büyük isimlere yapılan harcamalar bugün de maalesef önümüze çıktı ve bizi zor durumda bıraktı. Bundan sonra geleceğe yönelik yeni yatırımlar yapacağız ancak bunu söylerken; gençleşme bir yılda olacak bir iş değil. Dört beş yıllık bir planlama sonucu çok daha dinamik ve çok daha genç bir takım oluşturma şansımız yüksek" şeklinde konuştu.

'Bırakmam Seni' kampanyasının başarılı geçtiğini söyleyen Torunoğulları, "Katkıda bulunan herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Özellikle İkinci Başkanımız Adnan Dalgakıran’ın büyük katkısı ve işin organizasyonunda çok büyük emeği olmuştur. Sayın Başkanımızın önderliğinde bence çok büyük bir kampanya yaptık. Salgın döneminde çok kolay değildi bu" dedi.

"Elimizde çok büyük bir futbolcu havuzu var"

Çok büyük futbolcu havuzları olduğunu söyleyen Erdal Torunoğulları, "Eğer uluslararası seyahatler başlarsa ve pandemi süreci sona ererse hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor. Oyuncuları canlı izlerken teknolojiyle de uyum içinde olmamız gerekiyor. Bütün dosyaları, verileri bir araya toplayıp hepsini gözden geçirdikten sonra en iyi futbolcuları Beşiktaşımıza, Türk futboluna, dünya futboluna kazandırmış oluruz" ifadelerini kullandı.

İHA