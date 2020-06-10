Tecrübeli yönetici, koronavirüs sebebiyle Hollanda’dan Türkiye’ye arabayla gelip ülkeye giriş yaparken Kapıkule Sınır Kapısı’nda Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, “Yaklaşık 2,5 aydır Hollanda’daydım. Bu karantina sürecinden dolayı herhangi bir dönüş yapma şansım olmadı, uçaklar da kalkmadı, özel uçak bulmak da sıkıntılıydı. Biz de 2,5 aydır çok sıkılmıştık ve böyle bir karar aldık. Allah’a şükür kazasız belasız ülkemize varabildik. Dinlenerek geldik. Yollar açık, herhangi bir sıkıntı yok. Uçağı beklemedik, mecburduk” diye konuştu.

‘Transfer dönemi bence uzayacak’

Profesyonel liglerde mutlaka gelen giden oyuncuların olacağını belirten Torunoğulları, “Kiralıklar geri dönecektir, yerlerine yenileri gelecektir. Bunlar olağan şeyler. Bizim ilk önce şu 8 maçı görmemiz gerekiyor. Tahminim bu sene transfer dönemi de uzayacak gibi, zaten uzaması da gerekiyor. Ama her şeyden önce bir önümüzü görmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Virüs sürecinde kaybımız çok oldu’

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan ve haklarında transfer söylentileri de çıkan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile sözleşme yenilemek istediklerinin altını çizen Erdal Torunoğulları, “Tabii ki bizim sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız da var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Bu virüs sürecinde takımın çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak bir anlaşma yaparız inşallah” sözlerini sarf etti.

‘Söylentilerin çıkması normal’

Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in eski takımları Fenerbahçe’ye gideceği yönünde çıkan iddialar hatırlatılan Torunoğulları, “Profesyonel ligde böyle söylentiler olur. Sonuçta Gökhan daha önce Fenerbahçe’de oynadı. Bu tür şeyler olur. Ama ben zannetmiyorum gideceklerini, bizde kalacaklardır. Ama daha önümüzde 8 maç var, bir yere gittikleri yok. Oturup konuşacağız, anlaşacağız inşallah” yorumunda bulundu.

‘Yerli ve yabancı kaleciler listemizde’

Hollandalı file bekçisi Jeoten Zoet ve orta saha Leroy Fer ile anlaşmaya vardığı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren Torunoğulları, “Ben uzun süre Hollanda’da kaldığım için bu isimler gündeme geliyor herhalde. Tabii bir kaleciye ihtiyacımız var, bu bir gerçek. Üst düzey bir kaleci almamız gerekiyor. Diğer oyunculara bakacağız. Belki Zoet de o listede olabilir. Çünkü bir çok kaleci adayımız vardı. İnşallah bir tanesiyle ortak noktada buluşuruz. Görüştüğümüz hem yabancı hem de yerli kaleciler var” diye konuştu.

Ali Can Zeray-DHA