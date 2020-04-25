Erdal Torunoğulları: Fedakarlık isteyeceğiz

Siyah-Beyazlılar'ın Asbaşkanı Erdal Torunoğulları, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen futbol ekonomisi hakkında FANATİK'e konuştu.

25 Nisan 2020, Cumartesi 09:09 Son Güncelleme:
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Erdal Torunoğulları: Fedakarlık isteyeceğiz

Şu an için ortada belirsizlik olduğunu söyleyen Torunoğulları, "Yayın gelirleri durdu. Sponsorluk gelirlerinin ne olacağı belli değil. Sadece biz değil, Avrupa'nın dev bütçeli kulüpleri bile çıkmaz içinde. Kulüplerin yaşaması için oyunculardan fedakârlık isteyeceğiz" dedi.

'Transferde beklemedeyiz'

Transfere de değinen Erdal Torunoğulları, "Transfer görüşmeleri, sözleşmesi bitenlerin geleceği... Her şey belirsiz. Bu büyük olumsuzluk. Şu an için takımımızda 'gitmek istiyorum' diye başvuran yok. Bize transferi için ise önerilen çok isim var ama beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım

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