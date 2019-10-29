Erdal Torunoğulları: En büyük transferimiz taraftarımız

Kulübün içinde bulunduğu durumun detaylı bir analinizin yapılmaya başlandığı günlerde Avrupa Ligi'nde Braga ve Süper Lig'de Galatasaray maçlarının arka arkaya gelmesi de yorucu başlangıcın adeta tuzu biberi oldu. Her iki kulvarda da başarısız sonuçlar alan ve özgüveni günden güne düşen futbolcuları ayağa kaldırmak için yüksek bir temponun içine giren başkan Çebi ve Futbol Şube Sorumlu Yöneticileri Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ, Ümraniye'deki sorunların çözümü için yoğun çaba gösterdi. Geçmişe dönük alacakların ödenmesi ve futbolcularla yapılan motivasyon artırmaya yönelik bireysel görüşmeler kısa sürede sonuç verdi ve Galatasaray galibiyeti geldi.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE ZORLUĞUN ÜSTESİNDE GELECEĞİZ"

Oldukça zor bir dönemden geçtiklerini belirten Torunoğulları, ''Bu zorluğu bilerek geldik, taraftarımızın desteğiyle de üstesinden geleceğimize inanarak geldik. Bizim en büyük güvencemiz taraftarımız, onlar yanımızda olduğu sürece her zorluğu aşacağımıza inanıyoruz'' diyerek yönetim-taraftar ve takım bütünleşmesinin önemini vurguladı.

"EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ TARAFTARIMIZ"

Galatasaray maçındaki gibi taraftar desteği olduğunda bambaşka bir hava yakaladıklarını anlatan Torunoğulları, "Göreve geldikten sonra hemen transfer soruyorlar, ben de diyorum ki; 'bizim en büyük transferimiz taraftarımız'. Önce onları kazanacağız, bütünlük içinde hep beraber bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Braga maçını da kazanmak istiyorduk ama sakat futbolcularımızın çok olmasının yanında direkten dönen toplar var ve penaltı da kaçırdık, şansızlığımız da vardı yani. O maçta protestolar da oldu. Ama 2 gün sonrasında taraftarımızın bu kez müthiş desteği ve takımla bütünleşmesiyle Galatasaray'ı yendik. Burada taraftar desteği çok önemli. Futbolcuları protesto etmekten ziyade şu zamanda destek olmak çok önemli. Kendi sahamızda taraftar baskısını rakiplere hissettirdiğimiz zaman puan kaybetmeyeceğimiz bir hava yakalayabiliyoruz. Bunu Galatasaray maçında yaptık, diğer maçlarda da aynı şekilde destek istiyoruz. Önümüzde uzun bir lig süreci var ve taraftarımız her zaman yanımızda olmalı" diye konuştu.

"GALATASARAY GALİBİYETİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Braga ve Galatasaray maçları öncesinde yaşanan gelişmelerden de söz eden Erdal Torunoğulları, "Takımın moral motivasyonunu yükseltmek önemliydi. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık, teknik direktörümüze ve futbolcularımıza destek olduk. Özellikle futbolcularımızla bire bir görüşmeler yaparak desteğimizi hissettirmeye çalıştık. Onlar da bu çabaları karşılıksız bırakmadı ve çıkıp Galatasaray maçında galip geldiler. Bu galibiyet bizim için çok değerli. Derbi galibiyeti olmasının yanında oyuncuların güven kazanması açısında da önemli galibiyet diye düşünüyorum'' dedi.

"ARTIK GALİBİYET SERİSİ YAKALAMALIYIZ"

En çok ihtiyaçları olan şeyin seri galibiyet olduğunu söyleyen tecrübeli yönetici, "Sakat futbolcularımız bu hafta çok fazlaydı. Hepsi iyileşmeye başladı. Onların da takıma katılmasıyla daha geniş bir kadromuz olacak. Bizim çok açık bir şekilde bir kaç maç kazanarak galibiyet serisi yakalamamız gerekli. Önümüzdeki haftalarda Antalyaspor maçından başlayarak seri galibiyetler alırsak Galatasaray galibiyetinin önemi çok daha iyi anlaşılacaktır'' şeklinde konuştu.

"BEN' DEĞİL, 'BİZ' ANLAYIŞI OLACAK"

Torunoğulları son olarak siyah beyazlı kulübün genel durumu hakkında da şunları söyledi:

"Daha geleli bir hafta oldu. Sürekli çözüm üretmeye çalışıyoruz ama hemen bir günde düzelecek bir durumda değiliz. Büyük bir sabır ve özveri gerekiyor. Biz özveriyi, taraftarımız da sabrı gösterecek. Yeni bir yönetim anlayışı olarak 'Ben' değil 'biz' anlayışındayız. Taraftarımızın gücüyle, birlik beraberlik içinde 'biz' hep beraber bu sorunları aşmaya çalışacağız.''

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)