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Erdal Torunoğulları: Başarıya aç futbolcu arıyoruz

Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici olarak görev yapan Erdal Torunoğulları, Avrupa’da top koşturan Türk futbolcuları yakın takibe aldıklarını söyledi.

26 Şubat 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Erdal Torunoğulları: Başarıya aç futbolcu arıyoruz

Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici olarak görev yapan Erdal Torunoğulları, Avrupa’da top koşturan Türk futbolcuları yakın takibe aldıklarını söyledi.

Trabzon maçı sonrasında basın mensuplarına konuşan Torunoğulları, “Amacımız kulübümüze başarı kazandıracak, başarıya aç oyuncuları bulmak. Bu konuda scout ekibimiz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın ekibi ile koordineli çalışıyoruz. Hollanda, İsviçre, İsveç, Almanya, Avusturya’da çok yönlü çalışmalarımız var. Amacımız hem Beşiktaş hem de Türk Milli Takımı’nda başarılı olacak yetenekleri bulmak. Bu zor bir olay değil. Yeter ki, takip edilsin” dedi.

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