Erdal Güneş: Ağır şartlarda futbol oynadık

Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, kar yağışlı bir maç olacaklarını bildiklerini ve ağır şartlarda futbol oynadıklarının belirtti. Güneş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üç gündür yoğun kar yağışı olacağını biliyorduk ve bekliyorduk. Oyuncularımızın sağlığını korumak için oyunu 2 veya 1. bölgeye çekebilirdik. Ağır şartlarda futbol oynadık. Kevin sakatlandı. Bu iki takım için de handikap. Maça iyi başladık maalesef kötü bir gol yedik. İkinci yarı saha zemin şartlar zorlaştı. Sonrasında iki penaltı ile kaybettik. Üzgünüz. Daha çok maçımız var. Hatay maçını kazanıp bu maçı unutturacağız.”