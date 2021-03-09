Erdal Erdem’den örnek davranış

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Erdem, siyah-beyazlıların da desteklediği proje kapsamında üstünde "Kadına Dokunma" yazan Beşiktaş formasını imzaya açtı.

"Kadına Dokunma" isimli sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda imzaya sunulan Beşiktaş formasının ilk imzacıları kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile eşi Berna Çebi oldu.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ile kadın sporcularının yanı sıra Futbol A Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile futbolcular Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou da formaya imzalarını attı.

Birçok sanatçının da imzalarıyla destek olacağı "Kadına Dokunma" sosyal sorumluluk projesinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak imzalı Beşiktaş formasından elde edilecek gelir, sığınma evlerinde yaşayan mağdur kadınlara bağışlanacak.