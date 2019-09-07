Erdal Bahçıvan: '19.05 izah edilmelidir'

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim’e verilen 4 maçlık ceza ve bu cezanın saat 19.05’te açıklanması, Türkiye Futbol Federasyonu içerisinde de karışıklık yarattı.

Konuyla ilgili olarak TFF’den ilk tepki, Erdal Bahçıvan’dan geldi. Aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olan Bahçıvan, TFF’de Başkan Vekili İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdal Bahçıvan, “Galatasaray ile ilgili açıklamanın saat 19.05’te yapılması, her açıdan topluma izah edilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Yönetim bir görüşme yapacak

Erdal Bahçıvan dışında da federasyon içerisinden cezanın açıklanış şekline yönelik bazı itirazlar ve tepkiler olduğu öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşme yapmaya ve kurullar hakkında detaylı bilgi istemeye hazırlanıyor.

Federasyon ne diyor?

FANATİK’in ulaştığı TFF yetkilileri, cezanın neden 19.05’te açıklandığı konusuna açıklık getirmeye çalıştı. Federasyona göre, gelen tepkiler haksız.

Kurul kararları alındıktan sonra, federasyonun resmi internet sitesine haberin girildiği, sonra da sosyal medyadan duyurulduğu belirtiliyor.

TFF yetkilisinin iddiası, Tahkim Kurulu kararlarının 18.44’te paylaşıldığı, Disiplin Kurulu kararlarının ise sisteme daha sonra girdiği için, paylaşımın da daha geç yapıldığı yönünde.