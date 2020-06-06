Türkiye Futbol Federasyonu geçmiş dönemlerinde başkan adaylığını açıklayan işadamı Erdal Alkış. TFF ile Fenerbahçe arasında patlak veren kriz sonrası bir basın açıklaması yaptı. Alkış, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i hedef aldı.

05 Haziran 2020 tarihinde TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir, "Ekonomist Dergisi’nin Instagram yayınında ’Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?’ sorusuna verdiği muallak cevaptan sonra Fenerbahçe Kulübü Başkan vekili Sayın Özsoy’un tepkisi ve karşılıklı ortaya atılan iddialar, Futbol Kamuoyunu bir kere daha “FUTBOLUN ÇOK KÖTÜ YÖNETİLDİĞİNİ” ortaya çıkarmıştır.

Zira Futbolu yöneten birisinin her ne sebeple olursa olsun bir kulüple alakalı olarak o kulübü töhmet altında bırakacak açıklama yapması en basit ifade ile talihsizliktir.

Başka bir talihsizlik te, bir kulübün sorumlusunun futbolu terörize edebilecek karşı açıklamasıdır.

Bu karşılıklı açıklamalar kamuoyunu son derece rahatsız ettiğini herkes görmüştür.

Ancak Sayın Nihat Özdemir, TFF ye ilk Başkan Adaylığımı açıkladığım futbolun cayır cayır yandığı 2012 yılında seçimden 1 hafta önce “19.02.2012” de sabah 10.00 civarı cep telefonumdan beni arayarak ADAYLIĞIM İLE ALAKALI bazı şeyler söylemek için aradığını, bu vesile ile de adaylığımı tebrik etmiştir…

Bu görüşmede; kendisinin Fenerbahçe kulübünün Başkan Vekili olarak son derece önemli ve kritik dönem yaşadıklarını, Fenerbahçe’yi “ortaya çıkan iddialar” nedeniyle küme düşürmek isteyenlerin olduğunu, Fenerbahçe’yi bırakın TFF'nin, FİFA ve UEFA'nın bile küme düşüremeyecek kadar büyük olduğunu; olası bir baskıdan dolayı asla TFF Başkanlık seçimlerini riske edemeyeceklerini bana açıkça söylediğini hayret içinde dinledim…

Uzun sayılacak görüşmeden sonra ben kendisine; Sayın Başkanım TFF Başkanının kim olacağını Fenerbahçe olarak siz belirliyorsanız beni arama zahmetine girmenize gerek yoktu. Ama bu konuda bana güvenmediğinizi ima ediyorsanız zaten başkanı siz belirliyorsunuz endişelenmeye gerek yok dedim. Benim gelecekte TFF Başkanı olabilecek potansiyele sahip olduğumu bildikleri için bazı arkadaşların da bilgisi dâhilinde aradığını… Fenerbahçe’nin menfaatinin “ her şeyden üstün” olduğunu… Açıkça söyleyince, tebessüm ederek 'başkanım çok cesursunuz' dedim.

Devamında; benim Başkanlık adaylığım süreci ile alakalı olarak bu sözleri dikkate almamın doğru olacağını ve başkan adaylığımı riske etmem gerektiğini; bu nedenle salona gelmemi, kısa bir konuşma yaparak adaylıktan çekilmemi; aksi takdirde yarışa girip kaybettikten sonra bir daha TFF Başkanı olamayacağımı da açıkça söylemiş birisidir…

Şimdi Fenerbahçe ile alakalı bu kadar cesur davranan birisinin TFF'ye başkan olduktan sonra kulübü ile alakalı, hem de en kritik konuyu bu şekilde gündeme taşıması son derece düşündürücüdür.

TFF Başkanlık makamı sadece bir kulübü değil bütün kulüplere eşit mesafede ve hepsinin haklarını eşit şekilde korumalıdır. Aksi takdirde ülkemizde futbolun yönetilmesinde çok tehlikeli zafiyet ortaya çıkar. Bu da ne futbola, ne kulüplerimize ne taraftarlara ne de ülkeye fayda sağlar. Tam tersi fanatiğini tetikler ve futbol terörünü ortaya çıkarır.

Bütün kulüplerimizin finansal olarak battığı ve bu batağın giderek derinleşeceği günümüzde sorumluların bu bataklıktan Türk Futbolunu nasıl çıkaracakları konusunda çalışmaları gerekirken; gündem çıkarmak ve başka ucuz hesaplar yapmak bu sorumluluğu taşıyanların yapma hakkı yoktur. Buna herkesten çok sorumlular dikkat etmelidir.

Ya da temsil makamına daha fazla zarar vermemek için bu görevden şerefleriyle ayrılmalıdırlar. Ülkemizde Futbolu layıkıyla yönetecek, FUTBOLUN GÜNAH ZİNCİRİNE BULAŞMAMIŞ kişiler her zaman bulunur.

Futbol Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Erdal Alkış

TFF Başkan Adayı



