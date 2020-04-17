Dornaz Alfa nedir? Corona Virüs ilacı bulundu mu? İşte aylardır tüm dünya bu soruların cevabını arıyordu. Müjdeli haber Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan geldi. 1 aydır labaratuarda çalışmalarını sürdüren twitter hasıbandan açıklama yaptı. Ovalı "1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim" ifadelerini kullandı...

Dornaz Alfa nedir?

DNA'yı seçici olarak klivaj eden enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I'nın oldukça saf bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam/mukusunda bulunan DNA'yı hidrolize eder, ac'lerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar.

Dornaz Alfanın bir ay sonunda akciğer fonksiyonlarını plaseboya ya da tedavi verilmemesine kıyasla iyileştirdiğine dair kanıt bulundu, bu iyileşme 6 aydan iki yıla kadar daha uzun sürdürülen araştırmalarda da görüldü; bu uzun çalışmalarda alevlenmeler de daha az görüldü. Bir araştırmada dornaz alfa ile tedavi masraflarında %18’den %38’e kadar maliyet tasarrufu sağlandığı bulundu. Daha önce diğer ilaçlarla kıyaslamak için çok araştırma yapılmamış. Ercüment Ovalı klinik testlerle iyi sonuç alınabileceğini söylüyor. Araştırma sonucunda klinik test önemli. Daha önce diğer ilaçlarla kıyaslamak için çok araştırma yapılmamış. Ercüment Ovalı klinik testlerle iyi sonuç alınabileceğini söylüyor. Araştırma sonucunda klinik test önemli. Dornaz alfa, vücutta bulunan ve DNaz adı verilen bir proteinin insan yapımı versiyonu ve rekombinant insan deoksiribonükleaz 1 veya rhDNaz olarak da bilinir. Kistik fibrozis hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Dornaz alfa etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Kistik fibrozisde, mukolitik. Günde bir ampul inhale edilir.

Gebelik kategorisi B.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; farenjit, larenjit, ses değişikliği, allerjik reaksiyonlar...

Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.

1961 yılında dünyaya gelen Hematoloji Uzmanı Profesör Doktor Ercüment Ovalı, Kırıklareli Babaeski doğumludur.

Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış ardından 19 Mayıs Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise Hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır.

2009 yılına kadar KTÜ'de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye'nin ilk hücre işlem labaratuvarını açmıştır.

Henüz 38 yaşında iken Profesör ünvanını almıştır. Günümüzde özel bir hastanenin Kemik İliği Nakli ekibinde Hematoloji Bilim Dalı Uzmanı ve aynı hastanen Hücre Laboratuvarı Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını yapmaktadır.

2017 yılında Amerika'dan Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı için, En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü verilmiştir.

Türkiye'de Hücre Laboratuvarı olarak GMP ruhsatını aldıran tek kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı buluşları ile dünyaya adını duyurmayı başarmış çalışmaları ile ilklere imza atmaya devam etmektedir.

2018 yılında GQ töreninde aldığı Yılın Bilim Ödülü'nü, Şehit Eren Bülbül, Şehit Astsubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerlerimiz adına aldığını ve ödülü Mehmetçiklerimize adadığını açıklamıştır.







