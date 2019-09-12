Ercümend Coşkundere: Tüm motivasyonumuzu lig için harcayacağız

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında evinde Nazilli Belediyespor'a normal ve uzatma süresi 2-2 biten maçta penaltılarla 7-5 yenilerek elenen Ci Group Buca, lige döndü. Teknik direktör Ercümend Coşkundere, 120 dakika zorlu bir maç oynadıklarını söyledi.

Özellikle rakibin son 70. dakikada 10 kişi kalmasıyla birçok gol fırsatını değerlendiremediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Kupada turu istiyorduk, ancak olmadı. Tek düşüncemiz ligi zirvede tamamlamak. Pazar günü evimizde Şile Yıldızspor'la oynayacağız. Tüm motivasyonumuzu lig maratonu için harcayacağız. 3. haftayı kayıpsız geçip hem yolumuza devam edeceğiz hem de kupa yenilgisini unutturacağız" diye konuştu.