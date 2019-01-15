Erciyesspor yeniden liglere dönecek

Sezon başında futbol dünyasından çekilen Kayseri Erciyesspor, yeniden liglere dönmeye hazırlanıyor. Başkan Yaşar Çalışır, camiaya müjdeli haber verdi.

1932 yılında kurulan ve uzun yıllar profesyonel liglerde boy gösteren, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden, yönetimsel ve sportif başarısızlıklardan ötürü peşpeşe küme düşerek amatör lige kadar gerileyen ve sezon başında da futbol arenasından çekildiği duyurulan Kayseri Erciyesspor için sevindirici haber geldi.

Kayseri Erciyesspor Başkanı Yaşar Çalışır, mavi siyahlı takımın yeniden liglere döneceğini ifade ederek, takımın adının farklı olacağına dikkat çekti. İHA Muhabirine özel açıklamalar yapan Erciyesspor Başkanı Yaşar Çalışır, "Kulübümüz ile Rizespor arasında bir hukuki süreç var. Oğulcan Çağlayan'ın transferinden ötürü 1,5 Milyon Avro'nun üzerinde bir rakamın kulübümüze gelme ihtimali yüksek. Karşılıklı görüşmeler oldu ve ibre bizden yana. Rizespor'un transfer tahtasının açılması için imza verdik ve paramızın ödenmesini bekliyoruz. Bu para gelince yeniden Erciyesspor'u hayata geçireceğiz. İsmi farklı bir Erciyes olabilir. Çünkü aynı kulüp üzerinden devam edemeyiz. Borç yükü epey fazla. Ancak BAL'dan, Türkiye 2.Liginden veya 3.Ligi'nden bir takımın yönetimini devralıp Erciyesspor ismi vermeyi planlıyorum. Umarım bunu başarırız. Çünkü futbol dünyasında Erciyesspor isminin olmasını istiyoruz" dedi.

Mavi Siyahlı takımın otobüsünün Kastamonu'ya satıldığı yönündeki spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını da söyleyen Yaşar Çalışır, "Aracı bakıma gönderdiğimizde Kastamonu'dan gelen teklifi değerlendirdik. Seçim sonrası otobüsümüz Kayseri'ye gelecek. Geçmişte Kayseri'de AKP'nin hizmetine verdik. Şimdi de başka bir şehirde MHP'nin hizmetinde. Otobüsü satmadık" açıklaması yaptı.

Erciyesspor kulübündeki malzemeleri satmadıklarını dile getiren Başkan Çalışır, "Eski Başkan Ziya Eren, avukatı aracılığıyla kamyon kamyon malzemeyi satarak parasını aldı. Kalan bir çok malzeme de imza karşılığı Kayserispor'a verdik. Erciyesspor'daki malzemeleri satmadık, atmadık" diye konuştu.

İHA