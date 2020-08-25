Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hizmete açıldı

Erciyes Dağı'nda 1800 metre yükseklikte yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yapımı tamamlanan 2 futbol sahası ile hizmete açıldı. Açılış törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve davetliler katıldı.

Tören sonrası Hes Kablo Kayserispor U19, İttifak Holding Konyaspor U19, Adana Demirspor U19 ve Eskişehirspor U19 takımları, Erciyes Cup Futbol Turnuvası'nda karşı karşıya geldi. 27 Ağustos'ta sona erecek turnuvanın başlama vuruşunu Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Kayserispor Başkanı Gözbaşı yaptı.

Ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Başkanı Büyükkılıç, "Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamladığımız 2 futbol sahasını hizmete açtık. İhalesine çıktığımız 6 adet daha saha yapılacak. Amacımız Erciyes Dağı'nın hakkı ile Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olarak anılması. Daha önce yapılan çalışmalarla yurt dışından takımlarla da anlaşılmıştı. Ancak pandemi nedeniyle seyahatlerdeki sınırlamalardan dolayı olmadı. Burayı işletecek olan TSS Tur yetkilisi kardeşimiz Serkan Çeri 25 senedir bu işi yapan, deneyimli kardeşimiz. Kendilerine başarılar diliyoruz " diye konuştu.