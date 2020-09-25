Kayseri’de 3 Eylül’de başlayan ve başarılı bir şekilde tamamlanan Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları, 17 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında 2’si Downhill olmak üzere 15 Dağ Bisikleti müsabakası ile devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes tarafından organize edilen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ve ORAN Kalkınma Ajansı, İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları’nın Kayseri MTB Cup etabında pedallar çevrildi.

Erciyes’te düzenlenen yarışlara Türkiye başta olmak üzere Ukrayna ve Fransa’dan 32 sporcu katıldı. Sporcular Erciyes’in 2 bin 200 metresinde inşa edilen parkurda inişli çıkışlı arazi şartlarında yarış boyunca toplamda 26 kilometre mesafe katederek yarıştı. Kayseri MTB Cup yarışlarında elit erkeklerde Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Dmytro Titarenko birinci, Oleksandr Koniaiev ikinci, Volodymyr Kozlovskyy üçüncü olurken, kadınlarda ise yine Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Iryna Popova birinci, Iryna Slobodyan ikinci, Maria Sherstiuk ise üçüncülüğü elde etti.

Açılış kategorisi erkeklerde Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Oleksandr Hudyma birinci, Brisaspor Bisiklet Takımı’ndan Furkan Akcam ikinci, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü’nden Ahmet Edebalı ise üçüncü geldi. Junior erkeklerde Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü’nden Davut Duman birinci olurken junior kadınlarda ise Talas Gençlik ve Spor Kulübü İremnur Korkmaz birinciliği elde etti. Müsabakalarda derece elde sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.