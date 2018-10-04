Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Erciyes Kupası’nda, ilk gün maçında Bellona Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor’u 71-66 yendi.

Kadınlar Erciyes Kupası - Bellona Kayseri Basketbol: 71 - İzmit Belediyespor: 66

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ogün Cılız, Nihat Çetin, Sedef Yarıcı

Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin 4, Amstrong 9, Ezgi Malnacı, Aysun Yararbaş 3, Anderson 26, İvankovic 14, Gizem Sezer 4, Gamze Takmaz 7, Tuğba Oral 4

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 4, White 8, Mosby 22, Marına Baş 7, Emel Sığırcı 6, Gizem Yavuz 6, Ceyda Sinan 13, Nazlıcan Ölçek

1. Periyo: 13-24

Devre: 34-38

3. Periyot: 50-49