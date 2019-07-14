Erciyes gençleri ağırlamaya devam ediyor

Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde yapılan kampa katılan gençler, kamp boyunca okçuluk, dart, mangala, masa tenisi, ebru, teleferik zirve gezisi gibi etkinliklerle eğlenceli bir kamp dönemi geçiriyorlar. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, gençler için Bakanlığımız tarafından düzenlenen Doğa ve Deniz Kamplarının büyük fırsat olduğunu belirterek, Erciyes’in yılbaşından itibaren 300’ü aşkın gence ev sahipliği yaptığını ve yıl sonuna kadar da 600 genci misafir etmeyi planladıklarını belirtti.

Kampa katılan gençler ise kamp döneminde birçok sanatsal ve sportif faaliyet yaptıklarını belirterek, bu güzel fırsatı sundukları için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler.

İHA