Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes AŞ iş birliğinde düzenlenen yarışların ikinci gününde sporcular, junior race etabı için Ağırnas Mahallesi’nde, Mimar Sinan’ın doğduğu evin önünden start aldı.

Kayseri-Sivas kara yolunda da pedal çeviren sporcular, 104 kilometrelik etabı, geri döndükleri Ağırnas Mahallesi’nde tamamladı. Yarışlarda Mesut Enes İpek birinci, Ahmet Maral ikinci, Kazakistanlı Andrey Remkhe üçüncü oldu.

Türkiye ile ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak ve Güney Afrika’dan 250 sporcunun katıldığı, 25 Temmuz’da sona erecek yarışlar, yarın GP Erciyes-Mimar Sinan etabı ile devam edecek. (AA)