Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan Kar Voleybolu Dünya Turu’nun 2020 yılı takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklandı. Türkiye, organizasyona bu yıl 12-15 Mart tarihlerinde Erciyes’te ilk kez ev sahipliği yapacak. Organizasyonun diğer ayağı ise 20-23 Ağustos tarihlerinde Arjantin’de gerçekleştirilecek. FIVB tarafından övgüyle bahsedilen Türkiye Voleybol Federasyonu, 2017 yılından bu yana 5 Avrupa Etabı ve 2 Türkiye Şampiyonası olmak üzere toplam 7 kar voleybolu organizasyonuna imza attı.

2018’de Avusturya’da yapılan ilk Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

DHA