Transferde fırtına gibi esen ve şu ana kadar 10 futbolcu ile kadrosunu güçlendiren karadeniz devi bir bomba daha patlattı. Bordo-mavililer, spor toto 1. lig ekibi Altınordu’nun başarılı kalecisi Erce kardeşler’i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki file bekçisi önceki gece yönetimden izin isteyip Erzurum kampından ayrılarak Fırtına’yla anlaşmak üzere trabzon’a gitti.

Sonraki satıştan yüzde 30

Altınordu ve trabzonspor’un bonservis ücreti konusunda prensip anlaşmasına vardığı, izmir ekibinin kalecinin bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alacağı da gelen haberler arasında. kariyerinde 98 karşılaşmaya çıkan ve kalesinde toplam 116 gol gören genç eldiven, geçen sezon Belçika temsilcisi standart liege’nin kapısından dönmüştü.

Buzlar eridi

Geçtiğimiz ay Altınordu altyapısından 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki Atakan Gündüz’ü alan Trabzonspor ile İzmir ekibinin arasında gerilim yaşanmıştı. Altınordu, etik olmadığını savunduğu transferler sonrası Trabzonspor için, “Çocukken komşunun bahçesinden meyve çalmak kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışlar bırakmalı” ifadesini kullanmıştı. Ancak iki kulüp arasındaki buzların Erce transferi ile eridiği öğrenildi.