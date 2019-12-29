Erce Kardeşler: Şampiyonluk için en güçlü adaylardan biriyiz

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği İstiklal Mobilya Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek ligin ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamladı. Trabzonspor'un başarılı kalecisi Erce Kardeşler, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Çok iyi bir performans sergiliyordu. ona nazar değdi diyebilirim. İyi haberler geleceğini düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar etkili oynadık. Çok gol kaçırdık. Rakibimize saygılı bir şekilde oynadık. Gönlümüz isterdi ki ilk yarıya lider bitirelim ama olmadı. İkinci yarıya çok iyi hazırlanıp, şampiyonluk adaylığı için güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz" dedi.