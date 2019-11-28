Erce Kardeşler: Rakip önemli değil

Ünal hocayla birlikte basın toplantısına çıkan kaleci Erce Kardeşler, “Kazanıp, mutlu bir şekilde evimize gitmek istiyoruz” dedi.

Başarılı file bekçisi, “Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar. Bizim yarışımız her zaman kendimizle. Rakibin gücü önemli değil. Hocamız her zaman değerlendirdi bizi böylesine maçlarda. Benim de iki resmi maçım oldu. Buraya alıştım. Umarım taraftarlarımız da gelir, destek verirler. İçerde oynayacağımız son Avrupa maçı karnaval havasında geçsin” ifadelerini kullandı. Erce, bu sezon geldiği Trabzonspor’da uzun yıllar forma giymek istediğini de söyledi.