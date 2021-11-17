Erce Kardeşler: Hayallerimizi içimizde yaşıyoruz

Spor Toto Süper Lig’in 13'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşmaya hazırlanan trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor ’da kart cezalısı Uğurcan Çakır’ın yerine sahaya çıkacak olan kaleci Erce Kardeşler, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce de son olarak Gaziantep FK karşısında görev yaptığını hatırlatan Erce Kardeşler, “Uğurcan’ın kırmızı kart görmesi aslında kötü bir şey. En son Gaziantep maçında oynamıştım. Bu gidişle hep Gaziantep maçlarında oynayacağım galiba. Tabi ki uzun bir süredir oynamıyorum, bu bir dezavantaj gibi gözükebilir ama çok özledim maç oynamayı. Maç oynamak her zaman çok özeldir, çok keyiflidir. Bir de şöyle bir durum var, ilk defa içerdeki bir lig maçında ilk 11’de başlayacağım. Bunun da heyecanı var. Taraftarımızın önünde ilk defa bir lig maçına ilk 11 olarak başlayacağım. Tabi ki hocamız şans verirse, kesin konuşmayalım, ne olur ne olmaz. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum, tüm arkadaşlarım da sağ olsunlar çok destek oluyorlar bana. İnşallah bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmam ve yine bir kazanacağımız ve galibiyet serisini sürdüreceğimiz maç olur” ifadelerini kullandı.

"TAKIM ARKADAŞLARIMIZLA SANKİ KAN BAĞI VAR"

Takım arkadaşlarıyla iyi anlaştığını söyleyen Kardeşler, "Trabzon’a geleli 2 buçuk yıl oldu. Bu zaman sürecinde gerçekten çok güzel bir ortam var. Geldiğimden beri art niyetli kötü niyetli diyebileceğimiz bir tane oyuncu bile olmadı. Takımda herkesi çok sevdiğiniz için onların başarılarıyla mutlu olabiliyorsunuz sahada. Ha Uğurcan kurtarmış ha ben kurtarmışım, ha Cornelius gol atmış ha ben atmışım. Ben onu o şekilde düşünüyorum. Aslında ortamdan dolayı bu şekilde oluyor. Takımda herkesle bir aile ortamındayız. Sabahları tesislere geliyoruz 4-5 saat, idman bitiyor, oturuyor, sohbet ediyoruz. Birlikte yemek yiyoruz. Arkadaş, dost ne derseniz… O şekilde olduğu için takım arkadaşlarımızla aramızda sanki kan bağı var. O kadar samimi bir ortam var. Milli takımlara gidenleri özlüyoruz. Abdüşü, Uğurcan’ı, Berat’ı özledik, yabancı arkadaşlarımızı özledik. Böyle olduğunda takım arkadaşlarınız sahada mücadele ediyor, sizin yapabileceğiniz tek şey onlara destek olmak, onların mutluluklarını veya üzüntülerini paylayabilmek. Ben de elimden geldiğince onlara bu şekilde yardım etmek istiyorum. Sanıyorum küçüklüğümde bilinçaltımda bir Trabzonspor sevdası varmış, çok fazla seviyorum burayı, şehri ve kulübü. İnşallah böyle devam eder ve uzun yıllar burada forma giyinebilirim” diye konuştu.

"AYAKLARIMIZI YERDEN KESMEK İSTİYORLAR"

Takımın ligdeki durumunu değerlendiren Kardeşler, "İyi bir başlangıç yaptık bu sene. Şu an bence tek hedefimiz Gaziantep maçı olmalı. Yani bizim için aslında Salı günü yok Pazartesi günü var. Her maça bu şekilde hazırlanıyoruz. Tabi ki bizim de hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Ama bu hayaller çok fazla düşünülmeye başlandığında maalesef ayaklarımızı yerden kesebilir ki bu da bizim istemediğimiz bir şey. Çok çok uzun bir süreç var önümüzde. Biz sadece tek tek bakıyoruz maçlara ve öyle hazırlanıyoruz. Her rakibi ayrı ele alıyoruz. Kendi aramızda da bunu çok fazla konuşuyoruz. Hiçbir şekilde havaya girmeden sadece işimize odaklanmak istiyoruz. Ama iyi bir başlangıç yaptık, taraftarımız bize destek olmaya devam etsin. Ancak çok fazla hayal içine girmek bize zarar verebilir. Çünkü insanlar bir şekilde bizim ayaklarımızı yerden kesmek istiyorlar. Biz de buna müsaade etmek istemiyoruz. Bizim şu andaki tek hedefimiz Gaziantep maçını da kazanıp seriyi devam ettirmek” şeklinde konuştu.

"GAZİANTEP MAÇINA ÖZEL HAZIRLANIYORUM"

Yaklaşan Gaziantep FK maçına özel olarak hazırlandığını aktaran Kardeşler, şöyle devam etti:

"Tabi ki uzun bir süre oynamadığım için biraz daha hazırlanmak gerekiyor. Çünkü rutin biraz daha farklı oluyor. Ama oynadığımız zaman maçı kafanızda da oynamak zorundasınız. Çünkü çok ani şeyler olabiliyor. Ben de uzun süredir oynamadığım için biraz daha maçı kafamda oynamaya çalışıyorum. Çünkü uzun süredir oynamamış olmanın verdiği form seviyesi var o da oynadıkça artıyor. Her idmanı maç gibi yaparak ve her akşam yattığımda kafamda maçta neler yapabilirim, karşıma neler çıkabilir diye düşünüyorum. Maçta olası iyi ve kötü senaryolarda da neler yapabileceğimi düşünüyorum. Maçta da başıma geldiğinde en azından beynim hazır olduğu için anında reaksiyon verebiliyorum. Ben bu şekilde hazırlanıyorum. Ancak herkes farklı şekilde hazırlanabilir. Ancak tabi ki Gaziantep maçına biraz daha özel hazırlanıyorum. Çünkü çok uzun süredir maç oynamıyorum."

"BENİM İÇİN TÜRKİYE HASSAS BİR KONU"

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Berat Özdemir’in A Milli Takım’a çağrılmasını da değerlendiren Kardeşler, "Milli Takımla alakalı, benim gözümde kulüp bazında bir şey yoktur. Orası Milli Takım, 80 milyonun temsil edildiği sadece 11 kişi oynuyor kalan yedek arkadaşlarımız da var. Ancak kendi arkadaşlarımızın oynaması ve onlar oynarken de takımın kazanması ayrıca gurur verici bir şey. Uğurcan olsun, Abdülkadir Ömür uzun bir aradan sonra ilk defa oynadı. Berat yeni gitti ve oynamaya başladı. Tabi ki onlar oynadığında biz çok daha mutlu oluyoruz. Çünkü arkadaşlarımız sevdiğimiz insanlar, onlarla gurur duyuyoruz. Orada bizi ve Trabzonspor’u temsil ediyorlar. Ama orada önemli olan Milli Takımın başarısı. Kim oynarsa burada önemli olan Milli Takım’ın başarısı. İsimlere veya kulüplere takılmıyorum. Benim için Türkiye hassas bir konu. Bence herkes o şekilde bakmalı" dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇI BİZİM İÇİN NORMAL BİR MAÇTI"

Erce Kardeşler, Beşiktaş maçının ardından takım arkadaşlarının taraftarların sevinçlerini yansıtan görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Beşiktaş maçı bence bizim için normal bir maçtı. Ama son dakika golü olması bizi ekstra mutlu etti. Çünkü son dakika golleri her zaman ayrıdır. Hangi takıma karşı olursa olsun bu böyledir. Derbi maçı olması da bizi çok ayrı mutlu etti. Hem de rakibimizle aramızdaki farkı korumak açısından önemliydi. Hem ikili averaj açısından da önemliydi. Çünkü geçen sezona baktığımızda bir golle ligin şampiyonu belli oldu. Ligin sonucu tayin edildi. Bizim için de özel bir gündü, deplasmanda oynamak daha keyifli oldu. Çünkü karşınızda bir 11 var tribünde ise 30-40 bin kişi size karşı kazanmak için her şeyi yapıyor. O yüzden bizim için sıradan bir maçtı ama son dakika golü olması tabi ki bizi çok mutlu etti. Aramızda ufak ufak fısıltılar oluyor. Hayallerimizi inceden inceden kendi içimizde yaşıyoruz."