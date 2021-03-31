2022 Dünya Kupası elemelerinde Avusturya sahasında Danimarka ile karşılaşırken Türk asıllı golcü oyuncu Ercan Kara, ilk kez Avusturya A Milli Takım forması giymiş oldu. Golcü oyuncu, maçın 75.dakikasında Schlager'in yerine oyuna girdi.

1996 doğumlu golcü isim Rapid Wien forması altında bu sezon 18 gol attı. Bir başka Türk asıllı oyuncu Yusuf Demir ise Faroe Adalarına karşı Avusturya A Milli Takım forması giymişti.



