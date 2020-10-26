TFF 1. Lig’in 7. Haftasında Akhisarspor, evinde ağırladığı Bursaspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, takıma sahip çıkılmasını istedi.

Kahyaoğlu, “Maça başlarken maç öncesi konuşmamızda bugünkü oyun planımızı açıklamıştık. Ona sadık kalarak oynamaya çalıştık. Çok coşkulu oynayacağımızı söylemiştik. Aynı şekilde onları uygulamaya çalıştık ve uyguladık da. Çok iyi zamanda skor bulduk. Oyunun gelişen bölümlerinde rakibin yaptığı bizim baskımızı kırma çalışmalarına karşılık verdik ve oyunu tutmaya çalıştık. Top rakipteyken savunmada küçük bir hata oldu. Onda müdahale yanlışlığı yaparak golü yedik. Ancak gelişen oyunda bizim mücadelemiz hiç durmadı. Sporcularım yüreklerini koydu. Onları tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Bizim sorunumuz saha içi değil. Biz yaptığımız rotasyonlarla sorunu çözmeye çalışıyoruz. Görünen o ki, bunda başarılı oluyoruz. Bizim sorunumuz bu takımın saha dışında birazcık yalnız kalması. Bunu da şöyle anlatabiliriz; bu şehrin takımıdır. Akhisar önemli bir şehir ve Akhisarspor da önemli bir takım. Yıllarca üst liglerde mücadele etti, ses getirdi. Sahip çıkılmasını istiyoruz. Teknik heyetin, futbolcuların tek isteği bu takıma sahip çıkılması. Biz zaten sahaya yüreğimizi koyuyoruz. Çok güzel bir maç oldu. Yarın dinlenme günümüz. Bu akşamki güzel oyunun zevkini tadacağız. Bir günlük aradan sonra tekrar hafta sonu oynayacağımız Eskişehirspor hazırlıklarına başlayacağız” diye konuştu.