Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) maraton projesi kapsamında desteklediği atletlerden Ercan Arslan, Berlin’de kişisel en iyi derecesini 2:12:41’e indirme başarısı gösterdi. ODTÜ öğrencisi Arslan, olimpiyat hayali için TAF desteğiyle çalıştığı maraton branşında tüm zamanların Türk atletler arasında en hızlı 6’ncı derecesine imza attı.

Berlin’de 2:11:30’luk 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları barajının altında bir tempo tutturan Ercan Arslan, 35’inci kilometre geçisine kadar 16 dakikanın altında 5 kilometrelerle geldi ve bu tempoyu yakaladı. Ancak son 7 kilometre içinde biraz hızı düşen Arslan, son bölümde aynı grafiği devam ettiremedi ve finişe 2:12:41 ile ulaştı. Daha önce Hamburg’da koştuğu 2:17:46’lık en iyi derecesini 5 dakika 5 saniye geliştiren Ercan Arslan, yarış sonrasında biraz buruktu.

Dünya Şampiyonası için Katar’ın başkenti Doha’da bulunan TAF Başkanı Fatih Çintimar, internetten takip ettiği yarışın ardından dereceyi görünce büyük sevinç yaşadı. Başkan Çintimar, “Benim için Ercan’ın derecesi olimpiyat barajı kadar değerli. Sporcumuza kamp verirken bize 2:10’un altını koşacağına inandırdı. Ve bunu yapacağını gösterdi. Ercan’ı tebrik ediyorum. Çalışma ve azimle neler yapılabileceğinin en güzel kanıtı” dedi.

Ercan Arslan’ın performansı, tüm zamanlar Türkiye listesinde de 6’ncı sıraya yazıldı. Listede ilk 6 sıra şöyle:

1. Kaan Kigen Özbilen 2:05:27

2. Polat Kemboi Arıkan 2:08:14

3. Mehmet Terzi 2:10:25

4. Mert Girmalegese 2:11:07

5. Ahmet Altun 2:12:40

6. Ercan Arslan 2:12:41

DHA