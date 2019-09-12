Erbaaspor geç açıldı

Kupadaki derbide Tokatspor, ilçesinin takımı Erbaaspor’a kendi sahasında 2-0 mağlup oldu. Erbaaspor, bu skorla bir üst tura yükseldi. Berkcan’ın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Tokat rakibine direnemedi. Erbaa, 78’de Oğuzhan Yıldırım ve 86’da Murat Torun’un golleriyle güldü.

Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Yakup Bakır xx, Mustafa Zıvalı xx, Kerem Kalkan xx

Tokatspor AŞ: Mikail xx, Berkcan xx, Emrah xx, Birkan xx, Abdulbaki xx, Muhammed xx (Hüseyin dk. 68 xx), Yunus Emre xx, Ali Can xx, Eray xx, Ahmet xx (Ahmet Talha dk. 78 ?), Ramazan xx (Umut dk. 61 xx)

Yedekler: Cuma, Yakup, Mahmut, Kadir

Teknik Direktör: Hakan Alpay

Erbaaspor: Furkan xx, Bilal xx, Barış xx (Gürkan dk. 61 xx), Murat xx, Mehmet xx, İsmail xx, Hasan xx (İsmail dk. 46 xx), Mehmet Demirözü xx, Serkan xx (Mükail dk. 77 xx), Oğuzhan xx, Mehmet Tolunay xx

Yedekler: Taylan, Aykut, Berat, Rıdvan

Teknik Direktör: Ferhat Timoçin

Goller: Oğuzhan (dk. 78), Murat (dk. 86) (Erbaaspor)

Kırmızı kart: Berkcan (dk. 64) (Tokatspor)

Sarı kartlar: Muhammed, Eray (Tokatspor), Mehmet, Murat, Serkan, Gürkan (Erbaaspor)