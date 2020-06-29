Eray Sözen alçıyla geldi

Galatasaray Medya Sorumlusu Eray Sözen geçen hafta Gaziantep FK karşısında son dakikalarda yenilen goller sonrasında duvara yumruk atmış ve elini kırmıştı. Sözen buna rağmen dün de Fatih Terim Stadyumu'ndaydı. Kolu alçıya alınan Sözen, karşılaşmayı heyecanla takip etti.

29 Haziran 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Eray Sözen alçıyla geldi

Galatasaray Medya Sorumlusu Eray Sözen geçen hafta Gaziantep karşısında son dakikalarda yenilen goller sonrasında duvara yumruk atmış ve elini kırmıştı. Sözen buna rağmen dün de Fatih Terim Stadyumu'ndaydı. Kolu alçıya alınan Sözen, karşılaşmayı heyecanla takip etti. Emre'nin beraberlik golünde büyük sevinç yaşayan Eray Sözen daha sonra kaçan gollerde adeta yıkıldı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...