Eray Sözen alçıyla geldi

Galatasaray Medya Sorumlusu Eray Sözen geçen hafta Gaziantep karşısında son dakikalarda yenilen goller sonrasında duvara yumruk atmış ve elini kırmıştı. Sözen buna rağmen dün de Fatih Terim Stadyumu'ndaydı. Kolu alçıya alınan Sözen, karşılaşmayı heyecanla takip etti. Emre'nin beraberlik golünde büyük sevinç yaşayan Eray Sözen daha sonra kaçan gollerde adeta yıkıldı.