03 Ekim Çarşamba Elazığ at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

SPRİNTER SAFKAN ''HIGH TREE'' TEK OLUR..

1.AYAK: Adana ve Ankara serüvenlerinde start aldığı sekiz koşunun hiçbirinden birincilik çıkaramayan OPRAH buraya gelip start aldığı ilk koşudan ise ikincilikle ayrılan kısrak için rakipler biraz sertleşmiş görünse de ciddi sıklet avantajıyla önceliği bu isme vermek istiyorum. Yine bu mesafeleri çok seven KAÇAR FEVZİ yaşça büyük rakipler yanında koşuyor olmanın verdiği kilo avantajının yanı sıra bu il sınırlarını aşan yetenekte ki aprantisi İsa Akyavuz idaresinde olmazsa olmazlarımdan biridir. Önlerde istediği avansı alabilirse TOKATÇI ara sonrası gördüğü ikinci yarışta kazanarak gücünü gösteren CHEAT ve son yarışında çok erken yürüyünce sonlarda avlanan altılı ganyanın başlangıç ayağını oluşturan Handikap-16 koşunun diğer şanslı isimleridir.

2.AYAK. Anneden uzun, babadan ise mesafe limitli MY VALLEE sanki biraz babaya çekmişe benziyor. Keza kısa mesafe performansları uzunlara daha çok daha istikrarlı. Bugün birçok rakibinin uzundan kısaya dönecek olmasını değerlendirip arka arkaya ikinci birinciliğine uzanabilir. Son yarışını çok beğendiğim grubun maiden atı FAHRONİ After Market kızı ALBATRAOZ daha çok uzun mesafeler için takibimde olan ARBEDAŞLI en iyi durumda olduğu bu süreçte kesinlikle ihmale gelmez. Son haftalarda idmanlarında farklılaşan görüntüsünü yarışlarına yansıtamıyor olsa da ARVİŞ ile bu kez çok daha uygun rakipler yanında OĞLUM ÇAĞLAR günün sürprizini gerçekleştirebilir.

3.AYAK: Temposunu rakiplerine kabullendirdiği zaman neler yapabileceğini ispatladığı yarışı sonrası bir kez daha HACIVAT'çıyım. Yarış hayatının devamı içim mutlak suretle iyi koşması gereken KARAYAVUZ HAN son yarışı çok parlak ÖZGENHAN ve üç aylık aranın ardından iki yarış gören DEHA HANIM favorinin rakipleri olur.

4.AYAK: Hangi tay için ne yorum yazacağım konusunda oldukça zorlandığım, birbirinden istikrarsız 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının maiden mücadelesinde; SEVGİ ADASI, DAĞLARIN KAŞI, GÜL MATRA ve DUSTY LADY dörtlüsünü ayırt etmeden kuponlara yazalım. Bütçeler dahilinde hepsi yaparsak olası günün büyük sürprizini değerlendirmeye dahil etmeiş oluruz.

5.AYAK: Zeus, Broken Arrow ve Destan Ağa gibi yarışa tempo vermeyi seven rakiplerinin varlığında önlerde sevdiği sert tempoyu bulacak olan HIGH TREE düzlük dönüldükten sonra yapacağı etkili ataklarıyla sonuca ulaşan safkan olur, günün bankosu adayımdır.

6.AYAK: Birbirlerine denk güçteki 3 yaşlı Arap taylarının mücadelesinde, kazandığı yarışının ardından kilo avantajını koruyan ÖZ ŞUBAT ekürisinin de katkısıyla birinciliğin en güçlü adayı olur. Start sorunu nedeniyle beklenen seviye yarışlarını yapamayan MACERACI ve daha önce bu rakiplere üstünlük kurmuş HİMALA günün kapanış ayağının eşit şanslı isimlerdir. Son ayağın sürprizini; REMİLİKIZ, GÜLÇİN HANIM ve CANSAHAKIRAN yapar.

7-8-4-3-2///6-10-7-1-8///2-6-7-8///7-2-5-4---HEPSİ///5///9-1-4-11-5-6



