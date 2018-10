5 Ekim Cuma Bursa at yarış tahminleri. Fanatik hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

BURSA'DA İLK AYAĞI RİSK EDELİM

1.AYAK: Kısa bir istirahat sürecinin ardından Eylül ayrı içerisinde start aldığı koşularrın belli metrelerinde Hergele ve Madrabaz'ın kardeşleri olduğunu hatırlatan görüntüler veren MAZLUMZÜLFİKAR gerek artan formu gerekse bugün karşılaşacağı rakiplerinden çok daha üstün kan hattıyla günün limanı adayımdır. Aksi ihtimal ben ve tay adına ciddi hayal kırıklığı olur.

2.AYAK: Çok doğru bir kayıt yakalayan AYZA yarışın da süratli gitmesi halinde sonlarda yapacağı etkili ataklarıyla sonuca ulaşan kısrak olur. Çok uzun tedavi süreci sonrası iki yarış gören DIAMOND FLAME kalitesini hatırlarsa en ideal mesafesinde favoriye rakip gördüğüm isimdir. Bu pist ve mesafeyi seven CRAZY CHICK ve uzunlarda sallanan, kısalara dönünce ise çok daha başarılı koşabilen HAŞİMİYELİ dişilere mahsus koşunun diğer şanslı prensesleri olur.

3.AYAK: Günün limanı olarak önerdiğimiz her iki koşuyu da kazanarak bizi mahcup etmeyen GRIFFON Drummer, Little Bird ve muhtemelen bu ikiliyi yakın takip edecek olan Behramkale'nin varlığında yaşanacak erken kapışmayı yine sonlarda değerlendiren isim olmaya çok yakın. Aşılan start sorununu yinelemezse bu gidişatta günün alternatif teki olur. Geçildiği rakibinden rövanşı almak için piste çıkacak olan SADIK AĞA son yarışlarında sert rakiplere çarpılan BEHRAMKALE sahayı yumuşak bulursa WIN FOR ME ve yarışa tempo verecek isimlerden en baskın olanı DRUMMER sırasıyla rakipleri olur.

4.AYAK: Son yarışında fazlaca üzüldüğünü düşünsem de orijini itibariyle bu pisti de yapabilecek KARKAMIŞ muhtemelen temposunu belirleyeceği yarışın bitiriş derecesini de belirleyen isim olabilir. Sahaya indiği andan itibaren gerçek bir kaba kum atı olduğuna inandığım BÜTÜNAY ve yarış programı sık gelse de bu pisti seven BOĞAZLI az atlı koşu için yeterli gördüğüm safkanlardır.

5.AYAK: Geçen zamanın lehine işleyen kan hatlarından biri hatta birincisi olan Tamerinoğlu temsilcisi BAĞLAM ve kan hattı itibariyle bu pisti daha çok koşacak olan ŞAHSANCAK ikilisini rakiplerinden ayırmak istiyorum. Bu ayakta sürpriz arayan kuponlar; KOCABOZDOĞAN, MUZAFFERBEY ve KUTLUŞAHIM sırasıyla dikkate alabilirler.

6.AYAK: Kalitesinin çok gerisinde yarışlar koşan GÜNBİKE için bu rakiplerin bir hayli uygun olduğuna inanıyor ve ilk şansı bu isme veriyorum. Singapur arkasında elde ettiği ikincilikle ALLIYARİM ve İstanbul serüveninden eli boş dönen BORALTAN kalabalık koşuyu az atla geçmek isteyecek okurlarımız için yeterli olacak taylardır. Geniş bütçeli kuponlar; ÖZDOĞA, SARIBARÇIN ve GÜLBENLİ ilavesiyle günün kapanışını yapabilirler.

3///1-7-3-10///5-8-3-1-4///3-2-1///8-6-3-5-4///3-5-2-7-1-14