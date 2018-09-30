30 Eylül Pazar Adana at yarış tahminleri... Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

TANCAN BEY KAZANMAYA YAKIN...

1.AYAK: Güçlü kan hattının çeyreğini bile sahalara yansıtamayan ARROW bir yarışı diğerine tutmayan, inişli çıkışlı yarış grafiklerine rağmen sırf kalitesinin hatırına bir kez daha ilk şansı vereceğim isim olacak. Muhtemelen yarışın temposunu belirleyen ismin kendisinin olacağı gidişatta bu gibi yarışların üstadı idaresinde start alacağı koşunun bitirş derecesini de belirleyen isim olabilir. Son birinciliğini bu pistte elde etmiş HOY HOOY en etkili olduğu piste geri dönen CRICOR başta olmak üzere, yarış gören BAŞYİĞİT pilotunu bulan ÖZYİĞİT ve ağır kilosuna rağmen mesafeye yatkın YOLCU HAN günün başlangıç ayağının diğer şanslı isimleri olur.

2.AYAK: Çok ciddi sorunları aşarak koşmaya başlayan IŞIK ABİ ara sonrası start aldığı koşuda Atam Saçan ve Alankoz'un hemen diplerinde üçüncü kalmıştı. Açıkçası bir yarış görmüş olsaydı o yarışın birincisi olması işten bile değildi. O gün geçildiği Alankoz hafta içerisinde canlı izleme şansı bulduğum Kocaeli pistinde çok net bir birincilik elde ederek etmiş ve bir anlamda bu tayın yakın ara üçüncülüğü benim gözümde biraz daha kıymeye binmişti. Cuma sabahı 800 metrerelik işisonrası Adana'ya gelen tay tecrübeli jokeyi Sadettin Boyraz idaresinde öncelikle kuponlara yazılmalıdır. Şanlıurfa/Elazığ ve Diyarbakır'da verilen fırsatları değerlendirerek bir anlamda sınıf atlayan aprantisi İsa Akyavuz idaresinde kum pistteki istikrarlı yarışlarına bir yenisini eklemeye çalışacak olan ATOM SAÇAN ve ilk kum deneyiminde yokları oynamış olsa da sonrasında ciddi anlamda farklılaşan DEMİRŞİMŞEĞİ bu ayağı az atla geçmek isteyen okurlarımıza ön planda önereceğim taylardan biridir. Bu ayağın sürprizini ise; MALDİV, ALYAYLA ve ÖZERMAN yapar.

3.AYAK: Son yarışında düzlük boyunca çok ciddi faullere maruz kalan TANCAN BEY şahsi düşünceme göre kazanacağı yarıştan üçüncülükle ayrılmış bir anlamda masada kaybeden taraf olmuştu. Bu rakiplerden çok daha üstün kaliteye sahip safkan, grubun en ağır sıkletli ismi olsa da birinciliğe uzanırken çok fazla zorlanmayacaktır, günün limanı adayımdır.

4.AYAK: Mesafenin istikrarlıları; MAGFELLOW, ANKARALI ve VASILY üçlüsünü ayrımsız değerlendirelim derim. Bu ara tırnaklarının ucunda olan RENK FARKI ve kısalan her mesafenin lehine olduğuna inandığım SKORER yükske ikramiye hedefi olan kuponlara önereceğim ikilidir.

5.AYAK: Startı iyi alacağı ilk maiden koşuyu çok kolay kazanır diye notunu düştüğüm BLACK LEGACY yarış hayatının ilk koşuları oldukça parlak YOLDAŞAĞA ile THE BLACK STALLION maiden mücadelesinin eşit şanslı isimleridir. Ankara, Bursa ve Adana pistlerinde start aldığı dört koşunun tamamında tabela içerisinde yer alan grubun tecrübelisi AYPELDA ROZERİN ve çok kötü iki kum yarışının ardından çime çıkınca beğenilen HAZİNE MALI daha sonra değerlendirmeye alacağımız taylar olsun.

6.AYAK: Birbirlerine en denk güçlerin mücadelesi olarak da adlandırabileceğimiz altılı ganyanın son ayağını oluşturan Handikap-14 koşuda, TEKSAYFA, KIZIM ÖZÇELİK, İNCİRLİ TEPE ve KIRÇELEBİ dörtlüsünü mümkün olduğunca ayırt etmeden değerlendirelim derim.

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