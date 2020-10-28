Epureanu: Sonraki maçlar için umudumuz var

Medipol Başakşehir'in savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, PSG maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Epureanu, "Her şeyimizi verdik sahada ama ne yazık ki puan alamadık. Riske girdiğimiz dakikalarda ikinci golü yedik. Ancak daha bitmedi. Bundan sonraki maçlarda umudumuz var" ifadelerini kullandı

Epureanu, "Oyunu domine eden taraftık. Her şeyimizi verdik sahada ama ne yazık ki puan alamadık. Riske girdiğimiz dakikalarda ikinci golü yedik. Ancak daha bitmedi. Bundan sonraki maçlarda umudumuz var. Umudumuz asla bitmedi.

Maçın geneline baktığımızda oyunu domine eden bizdik. Her şeyi verdik, her şeyi denedik ancak golü bulamadık, umarım sıradaki maçlarda puan almayı başarırız." şeklinde konuştu.