Epureanu: Kupayı kazanmak istiyoruz

Alexandru Epureanu, TFF Süper Kupa’da önemli bir maç oynayacaklarını söylerken, “Yarınki maçı süper Kupa maçını oynamaktan mutluyuz. Geçen sezon hedefe ulaştığımı bu sezonda bu hedefe ulaşmak istediğimizi belirtmek istiyorum geçen sezon şampiyon olduk mutlu ve heyecanlıyız yarın da zorlu bir maç oynayacağız son dönemde çıkışta olan bir takım. İyi bir takıma sahibiz. Yarın iyi işler yaparak kupayı kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"MENTAL OLARAK KİM DAHA İYİYSE O KAZANACAKTIR"

Yarınki maça en iyi hazırlanan takımın kazanacağını söyleyen tecrübeli savunmacı, “Avantaj olarak değil ancak tek maç. Final maçı. İyi bir takımız ve iyi oyuncularımız var. Mental olarak kim daha iyi hazırlandıysa kupaya o uzanacaktır” şeklinde konuştu.

"ÖZGÜVEN İÇİN KUPA ÖNEMLİ"

Lige kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Epureanu, “Hepimiz bunu düşünüyoruz. Ligin başlangıcında iyi gitmedik. Yarınki maç bir geri dönüş noktası olabilir. Ritmimizi yakalayamadık. Sahada varımızı yoğumuzu vereceğiz. Bu durumu düzeltecek olan biz oyuncularız. Böyle bir kupa bize yardımcı olabilir. Özgüven kazanmak için kupa önemli olabilir” dedi.