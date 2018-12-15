Epureanu cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'in başarılı stoperi Alexandru Epureanu, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla gelecek hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

15 Aralık 2018, Cumartesi 21:16
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Epureanu cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı Alexandru Epureanu, 74. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 4 sarı karta ulaşan Moldovalı, gelecek hafta takımının deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. 

Emre ve Da Costa da gelecek hafta yok 

Başakşehir'de önümüzdeki hafta Alanya deplasmanında Epureanu'nun yanı sıra Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören ve 3 maç men cezası alan Da Costa ile Galatasaray karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Emre Belözoğlu da yer alamayacak

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