Son dakika haberi... Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımızı merakla beklediği ücretsiz maske dağıtımına ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. e-PTTAVM'den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararla birlikte, e-PTTAVM'nin internet adresinden online form doldurularak her hafta 1 paket maske dağıtımı yapılacak. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi.

ePTT AVM ÜCRETSİZ MASKE ALMAK İÇİN TIKLAYIN

PTT'den son dakika maske açıklaması

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, Her vatandaşa haftalık 5 adet Cerrahi Maske ücretsiz dağıtılması kararı alındı. PTT, vatandaşlara ücretsiz maske verecek. Maskeler, evlere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

ePTT AVM ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapabilirsiniz Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Aşağıdaki resimde de görüleceği üzere sizlerden T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ad Soyad bilgisi istenmektedir. Kendinize sipariş verirken Ailenizden Kişi ya da Kişilerin T.C. Kimlik Bilgilerini de girerek onlara da sipariş verebilirsiniz.

ePTT AVM ücretsiz maske kaç yaşına kadar alınıyor?

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

PTT AVM ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?

3 katlı 5 adet cerrahi maskeyi temin etmek için ilk olarak "https://maske.epttavm.com/" adresine giriş yapmalısınız. Sitede yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Formu doldururken, adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olmalısınız. Vatandaşlara yöneltilen formda ise T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Ad Soyad gibi temel konular hakkında bilgi talep ediliyor.