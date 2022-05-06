Epic Games, uzun bir süredir en sevilen oyun platformlarından biri olmaya devam ediyor. Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla kullanıcı sayısını her geçen gün artıran platform, geçtiğimiz günlerde 500 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

Peki bu hafta Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunlar neler?

Terraforming Mars

Terraforming Mars'ın minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Dual Core 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4000

Depolama: 250 MB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080

Depolama: 250 MB kullanılabilir alan

Epic Games'in ücretsiz oyunlarına nasıl sahip olabilirsiniz?

Epic Games Store'u indirmeniz gerekiyor. İndirme ve kurulum işlemi tamamlandıktan sonra Epic Games üzerinden 'Mağaza' sekmesine tıklayabilir ve 'Şimdi Ücretsiz' yazan oyunları görebilirsiniz. Bu adımdan sonra ise tek yapmanız gereken şey istediğiniz ücretsiz oyunun üzerine tıklayarak 'Yükle' seçeneğine basmak. Epic Games'in ücretsiz oyunları her hafta yenilenir ve yüklediğiniz oyunlar kalıcı olarak Kütüphane'nizdeki yerini alır.

Kaynak: webtekno