Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını açıkladı

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Bugün de bu haftanın yapımları belli oldu.

Epic Games tarafından bu hafta ücretsiz olarak verilen oyunlardan ilki 33 TL değerindeki Spirit of the North oldu. İkincisi ise 33 TL değerindeki The Captain. Mağaza üzerinden yapılan paylaşıma göre bu kampanya 22 Eylül akşamı saat 18.00’a kadar devam edecek. O zamana kadar kütüphanesine ekleyenler ise kalıcı olarak sahip olacak.

Kaynak: Shiftdelete