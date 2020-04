Epic Games bedava Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia dağıtıyor

Epic Games Store, bu hafta Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia oyunlarını ücretsiz olarak oyuncular ile buluşturuyor. Tabii ki haftanın yıldızı ise Just Cause 4 desek sanırız yanlış olmaz.

Avalanche Studios tarafından geliştirilen Just Cause 4’te başına buyruk casus Rico Rodriguez olarak oynuyorsunuz. Aksiyon dolu, açık dünyalı sandbox deneyimine katılarak çeşitli silahlar, taşıtlar ve teçhizatlarla resmen kaos yaratacaksınız.

Santa Regione yapımı Wheels of Aurelia ile 1970’lerin çalkantılı İtalya’sının batı kıyılarına doğru sürükleyici bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Oyunda cesur ve hiddetli bir kadın olan Lella ile İtalya tarihindeki karmaşık bir dönemde yaşananları deneyimleyip Lella’nın geçmişinde yaşadığı olayları gün yüzüne çıkarmanız gerekiyor.